В Херсоне суд взял под стражу военкома, подозреваемого в смертельном "пьяном" ДТП

В результате ДТП от полученных травм скончались 22-летняя девушка и 25-летний парень

Херсонский суд избрал меру пресечения военному комиссару, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил молодых супругов. Задержанный будет находиться под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

"Сегодня, 6 августа, в Херсоне состоялось судебное заседание в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП в пгт. Чаплинка. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 43-летний военный комиссар, житель Каланчакского района, управляя автомобилем "ВАЗ-2106" в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на молодых супругов. Мужчина и женщина 1991 и 1996 годов рождения погибли на месте, сиротами остались двое маленьких детей.

Как сообщалось, ранее были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

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