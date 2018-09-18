ФОТОФАКТ. В Херсоне украинец на лодке "Крым" протаранил российское судно

Вечером 16 сентября в порту Херсона моторная лодка "Крым" под управлением местного жителя, врезалась в борт арестованного российского танкера "Механик Погодин", пришвартованного у причала.

Как сообщает местное издание "Новий день", борт российского судна, сделанный из прочного металла, поврежден не был, а вот моторную лодку силой удара отбросило на причал.

38-летний владелец катера "с проломленной головой, рваной раной на затылке, и множественными ушибами по всему телу" был госпитализирован.

Причины аварии выясняют специалисты Укртрансбезопасности. По предварительным данным, владелец "моторки" изрядно выпил, в сгустившихся сумерках слишком поздно заметил препятствие, и не успел отвернуть или затормозить.

Фото: межрегиональное управление Укртрансбезопасности

Ранее мы сообщали, что "Механик Погодин" был арестован в Херсонском порту 10 августа, поскольку компания, которой принадлежал танкер, находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины, в соответствии с которыми судно было арестовано.

Позже стало известно, что ориентировочная стоимость этого судна, по оценкам СБУ, составляет около семи миллионов долларов.