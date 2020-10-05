Українська
$ 28,34
33,23
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Херсоне выпустили под залог пророссийскую шпионку: на выходе ее облили краской (видео)

5 октября, 20:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Кузьмич вела слежку за украинскими службами и передавала данные оккупантам

В Херсоне суд под залог выпустил из СИЗО подозреваемую в госизмене главу общественной организации "Русская национальная община "Русичъ" Татьяну Кузьмич.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анастасия Веселовская, пишет "Крым.Реалии".

Отмечается, что за Кузьмич внесли залог в размере 500 тысяч гривен, теперь она должна носить электронный браслет. Кроме того, Кузьмич обязана сдать свой паспорт, не выезжать за пределы населенного пункта и сообщать о смене места жительства.

Как сообщили на сайте "Миротворец", женщина собирала разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ и передавала ее работникам ФСБ РФ.

В тренде
Пожары на Донбассе. Пропавших без вести людей нашли мертвыми

Также в соцсетях опубликовали видео, как при выходе из СИЗО активисты облили Кузьмич краской.

Реклама

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала жителя Одесской области, который по заданию ФСБ России готовил масштабную диверсию и хотел убивать бойцов ВСУ.

Кроме того, в Луганской области обнаружили завербованную российскими агентами хозяйку отеля.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Херсон СИЗО залог краска
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
В Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе (видео)
В Черниговской области школьницы станцевали тверк у памятника погибшим на Донбассе (видео)Другие регионы
Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира
Смертельное ДТП в Черкассах: тело пассажира "вырезали" из авто (фото)Другие регионы
ДТП под Черниговом: от удара легковушка повисла на отбойнике, есть погибшие (фото)
ДТП под Черниговом: от удара легковушка повисла на отбойнике, есть погибшие (фото)Другие регионы
В Житомире улицы превратились в реки (видео)
В Житомире улицы превратились в реки (видео)Другие регионы
Одним абзацем. Как прошла третья ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла третья ночь боев за Нагорный КарабахДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять