В Херсоне выпустили под залог пророссийскую шпионку: на выходе ее облили краской (видео)

Кузьмич вела слежку за украинскими службами и передавала данные оккупантам

В Херсоне суд под залог выпустил из СИЗО подозреваемую в госизмене главу общественной организации "Русская национальная община "Русичъ" Татьяну Кузьмич.

Реклама

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Херсонской области Анастасия Веселовская, пишет "Крым.Реалии".

Отмечается, что за Кузьмич внесли залог в размере 500 тысяч гривен, теперь она должна носить электронный браслет. Кроме того, Кузьмич обязана сдать свой паспорт, не выезжать за пределы населенного пункта и сообщать о смене места жительства.

Как сообщили на сайте "Миротворец", женщина собирала разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ и передавала ее работникам ФСБ РФ.

В тренде Пожары на Донбассе. Пропавших без вести людей нашли мертвыми

Также в соцсетях опубликовали видео, как при выходе из СИЗО активисты облили Кузьмич краской.

Реклама

Напомним, ранее контрразведка СБУ задержала жителя Одесской области, который по заданию ФСБ России готовил масштабную диверсию и хотел убивать бойцов ВСУ.

Кроме того, в Луганской области обнаружили завербованную российскими агентами хозяйку отеля.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама