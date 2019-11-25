В Херсоне заметили машину посла Германии, припаркованную на переходе

В сети показали фото машины с дипломатическими номерами, оставленной на переходе

/ Фото: Instagram

В Херсоне местные жители заметили автомобиль представительского класса с дипломатическими номерами, припаркованный прямо на пешеходном переходе, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

Соответствующее фото опубликовал в Instagram Виталий Богданов и подписал: "Дипломаты – они такие".

В своем Facebook-аккаунте пользователь продублировал это сообщение, прикрепив к нему тэг на страницу главы МВД Арсена Авакова.

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Кроме того, в сети появилась информация о том, что машина принадлежит послу Германии Анке Фельдгузен, прибывшей в город для встречи с мэром.

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Стоит напомнить, что дипломаты по всему миру защищены иммунитетом и не могут быть наказаны в стране пребывания за какое бы то ни было нарушение, вплоть до особо тяжких уголовных преступлений. По нормам международного права максимум, что им грозит в таких случаях – признание персоной нон грата, высылка за пределы гсударства с требованием соответствующего наказания на родине.

Ранее мы писали, как британские правоохранители требовали снять дипломатическую неприкосновенность с супруги американского дипломата, которую обвинили в гибели английского юноши.

Также стоит отметить, что ранее в Британии случилось ДТП с участием машины украинского посла – 40-летний мужчина на автомобиле протаранил несколько машин, которые были припаркованы у дипмиссии Украины, в том числе и авто посла Наталии Галибаренко. Виновника задержала полиция.

"Сегодня" также сообщали о ДТП под Тернополем, в котором погиб 11-летний сын члена украинского дипломатического корпуса в Турции.

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