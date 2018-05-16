В Херсоне заминировали торговый центр, где накануне ограбили ювелиров

Полиция проверяет информацию о минировании торгово-развлекательного центра "Фабрика" в Херсоне, где накануне произошло вооруженное ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Херсонской области.

"В 14:20 на почту областного управления поступило письмо, в котором сообщалось о минировании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне. Сейчас на месте проводят проверку экстренные службы, взрывотехники, следственно-оперативная группа Днепровского райотдела", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Херсоне группа грабителей совершила налет на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре, а после этого сумели, отстреливаясь, уйти от полицейской погони.

Копы объявили оперативный план "Сирена" в пяти областях – Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской, а позже продлили его на неопределенный срок.

Напомним, ранее в Харькове бандиты пытались ограбить водителя: они назвались сотрудниками полиции и фискальной службы и вымогали взятку. Услышав отказ, угрожали расправой и пытались задушить шофера, а напоследок сорвали с шеи золотую цепочку и убежали.

Также мы писали о том, как в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев. Ранее сообщалось, что жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты.