В Херсоне женщина пыталась покончить с собой, держа на руках ребенка

В Херсоне 20-летняя женщина решила совершить самоубийство, держа на руках свою трехлетнюю дочь.

Девушку удалось спасти копам, которых вызвали на место происшествия. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, о странном поведении женщины с ребенком на берегу реки в полицию сообщил очевидец. По его словам, она кричала, бросала камни и ругала маленькую девочку.

На место вызова немедленно выехали полицейские. Копы не обнаружили ни заявителя, ни женщины с ребенком, и начали осматривать прилегающую территорию.

"В лесополосе полицейские обнаружили женщину, которая висела на ветке дерева и еще подавала признаки жизни. Она держала ребенка на руках. Участковые бросились спасать женщину и совместными вытащили ее из петли. Потом они успокоили 3-летнего ребенка, подарив игрушки, пообщались с женщиной и вызвали скорую помощь", – рассказали стражи порядка.

Как выяснилось, 20-летняя женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. По ее словам, а самоубийство она решилась из-за проблем в семье и нежелания воспитывать ребенка.

Врачи доставили ее в больницу, а ребенка направили к медикам, а позже изъяли ее из семьи и направили в "Центр социально-психологической реабилитации для детей".

"О данном факте полицейские сообщили в службу по делам детей. Сейчас предоставляется правовая квалификация события, женщина будет привлечена к административной ответственности", — добавили в полиции.

Напомним, ранее стало известно о трагедии в поселке Подворки под Харьковом. Соцсети "взорвала" новость, что по улице бегала обнаженная женщина с отрезанной человеческой головой, а паблики заполнили жутчайшие фото и видео инцидента.

Позже оказалось, что Татьяна Пьянова, которую подозревают в убийстве 13-летней дочери под Харьковом, нанесла своему ребенку не менее 20 ударов ножом, а потом отрезала голову. Об этом говорится в материалах следствия, которые опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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