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В Херсонской больнице произошла вспышка COVID-19: что известно

5 августа, 13:49

Руслан Ровик Руслан Ровик

Инфекцию подтвердили у пятерых медиков и одного пациента

В Херсонской городской клинической больнице произошла вспышка коронавируса – инфекцию обнаружили у пятерых медиков и одного пациента.

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Об этом сообщил генеральный директор медучреждения Владимир Ларионов, сообщает "Суспільне".

"Сейчас в нашей больнице по результатам тестирования зафиксировано пять случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников, и еще один заболевший – пациент, который лечился от пневмонии", - заявил он.

Напомним, что накануне в Херсонской городской больнице коронавирус обнаружили у врача и двух медсестер. Всего в регионе с начала эпидемии было зафиксировано 236 случаев заболевания, из них шесть – за последние сутки.

Отметим, что 5 августа в Украине был побит очередной антирекорд – за сутки заболел 1271 человек.

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На первом месте по суточной заболеваемости Львовская область (+156), далее идут Киев (+150), Харьковская (+146) и Ивано-Франковская (+127) области.

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Только в одной области – Кировоградской – новых случаев не зарегистрировано.

Напомним, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Новости "Сегодня" ранее писали, рискует ли столица попасть в "красную" зону карантина.

Также смотрите о бунте против усиления карантина в Украине:

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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