В Херсонской области 26-летний парень организовал наркопритон на дому

В Каховском районе Херсонской области в полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила правоохранителям, что ее 26-летний сосед возможно принимает у себя дома наркотики. Во время проверки информации полицейские обнаружили дома у мужчины наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

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Во время осмотра домовладения 26-летнего парня полицейские обнаружили еще двух граждан 33-х и 40 лет, оба ранее судимы за наркопреступления и кражи. В одной из комнат полицейские обнаружили шприцы с жидкостью бурого цвета, пластиковые емкости с жидкостью коричневого цвета, посуду для изготовления наркотиков и самодельное устройство для курения конопли "бульбулятор". Все изъято и направлено на исследование. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что также и в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в своей квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий инвентарь, но и "гостей" под действием наркотиков.