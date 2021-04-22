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В Херсонской области банду преступников координировали "воры в законе" из РФ

22 апреля, 20:22

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Злоумышленники терроризировали местное население, в округе их все боялись, а действовали члены группировки под присмотром "воров в законе" из России

В Херсонской области Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, которую координировали "воры в законе" из России. Злоумышленники запугивали местное население.

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Как рассказали в пресс-службе ведомства, их ключевым "доходом" была торговля наркотиками, в том числе в исправительных колониях. Также злоумышленники формировали для заключенных так называемый "общак", в среднем 300 тысяч гривен в месяц. При этом возглавлял банду "смотрящий за регионом" от криминальных кругов.

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Силовики провели ряд обысков у участников группировки, в том числе и у "смотрящего". Были изъяты неопровержимые доказательства противоправной деятельности.

Двух злоумышленников также разоблачили во время передачи наркотиков в исправительную колонию. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе поймали "вора в законе" Мамуку Хонского.

Также напомним, из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Зюзя".

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Россия СБУ преступники воры в законе Херсонская область
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