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В Херсонской области браконьеры попались на ловле креветок: опубликовано видео

Сегодня, 13:23

За 60 кг креветки и бычка браконьеры могли выручить до 150 тысяч гривен

Фото: Pixabay
В Херсонской области браконьеры попались на ловле креветок: опубликовано видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51a/8d2/5c751a8d27487.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51a/8d2/5c751a8d27487.jpg Другие регионы За 60 кг креветки и бычка браконьеры могли выручить до 150 тысяч гривен

В Херсонской области во время патрулирования побережья Каланчакского залива, недалеко от населенного пункта Новоукраинка, пограничники задержали браконьеров, которые занимались выловом креветки и бычков.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в воде у берега было обнаружено пять сетей с уловом креветки и бычков общим весом 60 килограммов. За такую добычу браконьеры могли бы получить 150 000 гривен.

Пограничники выпустили рыбу и креветок обратно в море, а запрещенные орудия лова передали работникам рыбоохраны.

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, во время патрулирования было обнаружено 33 сетки длиной более 1,6 км с живой рыбой – бычком, камбалой, а также четырьмя штуками осетра, занесенного в Красную книгу. Сетки были изъяли, а рыбу выпустили обратно в море.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области  на месте преступления задержали браконьеров,  причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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Тег браконьеры, креветки, Херсонская область, бычки

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