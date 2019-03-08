В Херсонской области браконьеры попались на ловле креветок: опубликовано видео
За 60 кг креветки и бычка браконьеры могли выручить до 150 тысяч гривен
В Херсонской области во время патрулирования побережья Каланчакского залива, недалеко от населенного пункта Новоукраинка, пограничники задержали браконьеров, которые занимались выловом креветки и бычков.
Как сообщили в Государственной пограничной службе, в воде у берега было обнаружено пять сетей с уловом креветки и бычков общим весом 60 килограммов. За такую добычу браконьеры могли бы получить 150 000 гривен.
Пограничники выпустили рыбу и креветок обратно в море, а запрещенные орудия лова передали работникам рыбоохраны.
Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.
Кроме того, во время патрулирования было обнаружено 33 сетки длиной более 1,6 км с живой рыбой – бычком, камбалой, а также четырьмя штуками осетра, занесенного в Красную книгу. Сетки были изъяли, а рыбу выпустили обратно в море.
А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.
Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Херсонской области браконьеры попались на ловле креветок: опубликовано видео". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России депутат и коп попались на браконьерстве
В Башкирии депутат и полицейский на снегоходах занимались браконьерством