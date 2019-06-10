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В Херсонской области два человека погибли в колодце

10 июня, 12:17

Попытка спасти пострадавших привела к отравлению еще двух человек

Фото: Pixabay

В Херсонской области в колодце для полива во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека и еще двое отравились неизвестным газом, когда попытались спасти пострадавших.

Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской областной госадминистрации, инцидент произошел 9 июня в Алешковском районе на территории села Казачьи Лагеря.

"На глубине примерно 12 м во время проведения работ с бензопомпой погибли два человека и двое получили отравление неизвестным газом при попытке спасти предыдущих. Силами личного состава пожарно-спасательного подразделения тела погибших и двое пострадавших достали на поверхность", – говорится в сообщении.

Для выяснения причины смерти тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Одного из пострадавших госпитализировали, а второй от госпитализации отказался.

Сотрудники областного управления Нацполиции открыли дознание и выясняют обстоятельства и подробности трагедии.

Напомним, ранее в Запорожской области двое мужчин погибли в выгребной яме, и еще один оказался в больнице. А в одном из сел Николаевского района Львовской области в результате падения в выгребную яму погиб трехлетний ребенок. 

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Тег отравление, колодец, Херсонская область

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