В Херсонской области двое детей попало в больницу с алкогольным отравлением

Медики оказали детям необходимую помощь, их жизни ничего не угрожает

Иллюстрация

В среду, 2 октября, сотрудники Чаплинского отделения полиции в Херсонской области доставили в больницу двух девочек 3-х и 5-и лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Об инциденте правоохранителям рассказала соседка пострадавших детей, которая увидела их на улице. Работники ювенальной превенции и Чаплинского отделения полиции, которые приехали на место вызова, отвезли девочек в больницу. Предварительно, у них диагностировали алкогольное отравление.

Реклама

Фото: hr.npu.gov.ua

"В доме, где живут девочки, полицейские обнаружили отца в состоянии сильного алкогольного опьянения. В комнате сотрудники полиции увидели бутылки вина, которыми, возможно, и отравились дети, оставленные без присмотра", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, семья девочек состоит на учете как такая, что находится в сложных жизненных обстоятельствах. Мать пострадавших поехала на заработки. В отношении отца составили административный протокол.

Дальнейшую судьбу детей будут решать социальные службы после изучения ситуации и проведения ряда проверок.

Как сообщалось, в Днепре вечернее "застолье" двоих мужчин, которые решили выпить настойки боярышника, закончилось трагедией – один из них умер, а второй оказался в больнице.

А 14-летний житель Маневицкого района Волынской области попал в больницу, потому что отравился алкоголем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама