В Херсонской области глава ОТГ попалась на взятке: чем она промышляла

/ Фото: Нацполиция

В Херсонской области глава поселковой объединенной громады одного и районов попалась на получении неправомерной выгоды – она получила две тысячи долларов за предоставление документов на размещение малой архитектурной формы (МАФа) в районе.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, операцию по разоблачению проводили сотрудники Управления стратегических расследований совместно со следственным управлением полиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Было открыто уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещания и ли получение неправомерной выгоды служебным лицом". Деньги изъяты, опечатаны и привлечены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.

Женщине-председателю ОТГ грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине выросло количество взяток. Несмотря на реформы, взяточников в своих рядах выявляют все силовые ведомства.

Кроме этого, следователя одного из райотделов Нацполиции задержали в Киеве – он требовал три тысячи долларов от подозреваемого, обещая не арестовывать его имущество, как предусматривало наказание. Поймали взяточника именно в тот момент, когда он брал деньги – 2000 долларов. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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