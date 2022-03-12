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В Херсонской области оккупанты готовят референдум по созданию "народной республики"

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 15:54
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Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета
Люди выходят на митинги / Коллаж "Сегодня"
Люди выходят на митинги / Коллаж "Сегодня"

Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики". Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество.

Об это сообщает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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Оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета, что те сотрудничали с ними.

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР"!" – написал депутат.

В Херсонской области ВСУ сбили еще один самолет оккупантов

Наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили российский самолёт над Белозеркой Херсонской области. Однако пилот катапультировался.

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"Один пилот точно жив остался катапультировался. А жаль… Обломки попадали над селом Кизомыс", – сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Ранее мы писали:

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