В Херсонской области из обсервации сбежали 17 человек: куда они отправились

17 человек, которые вернулись из Крыма, сбежали из обязательной обсервации в Каланчакском районе. Как сообщает Главное управление полиции в Херсонской области, теперь нарушителям грозит штраф – за "свободу" им придется заплатить от 17 тысяч гривен.

"Через пункт въезда-выезда "Каланчак" с временно оккупированной территории АР Крым на Херсонщину прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых двое детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию. В отношении 15 нарушителей режима обсервации работники полиции составили административные протоколы по ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей". Всем им грозит штраф от 17 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Известно, что большинство сбежавших из Западной Украины и Днепропетровской области.

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"Все они поехали к себе домой. Каланчакские полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции", – отметили правоохранители.

Напомним, ранее в Украине ввели обязательную 14-дневную обсервацию для тех, кто возвращается из-за границы. Целью этих мероприятий является обеспечение безопасности жителей Украины от возможного завоза инфекции и недопущение появления новых очагов COVID-19. Нарушители режима будут платить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Всего на территории Херсонской области уже привлечено 20 лиц за нарушение условий обсервации.

Тем временем, по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально подтверждено 1668 случая заражения COVID-19, 35 человек выздоровели, 52 – умерли. За сутки было обнаружено 208 новых случая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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