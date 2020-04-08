Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

В Херсонской области из обсервации сбежали 17 человек: куда они отправились

8 апреля, 16:23

Татьяна Власенко

Нарушителям грозят штрафы

17 человек, которые вернулись из Крыма, сбежали из обязательной обсервации в Каланчакском районе. Как сообщает Главное управление полиции в Херсонской области, теперь нарушителям грозит штраф – за "свободу" им придется заплатить от 17 тысяч гривен.

"Через пункт въезда-выезда "Каланчак" с временно оккупированной территории АР Крым на Херсонщину прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых двое детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно оставили центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию. В отношении 15 нарушителей режима обсервации работники полиции составили административные протоколы по ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей". Всем им грозит штраф от 17 тысяч гривен", – рассказали в полиции.

Известно, что большинство сбежавших из Западной Украины и Днепропетровской области.

Реклама

"Все они поехали к себе домой. Каланчакские полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для дальнейшего контроля за исполнением ими условий самоизоляции", – отметили правоохранители.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Напомним, ранее в Украине ввели обязательную 14-дневную обсервацию для тех, кто возвращается из-за границы. Целью этих мероприятий является обеспечение безопасности жителей Украины от возможного завоза инфекции и недопущение появления новых очагов COVID-19. Нарушители режима будут платить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Всего на территории Херсонской области уже привлечено 20 лиц за нарушение условий обсервации.

Тем временем, по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально подтверждено 1668 случая заражения COVID-19, 35 человек выздоровели, 52 – умерли. За сутки было обнаружено 208 новых случая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия карантин коронавирус пандемия COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Житель Житомира выписался из больницы и назвал
Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавирусаДругие регионы
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)Другие регионы
"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявлениеДругие регионы
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области:
Ляшко об отсутствии коронавируса в Николаевской области: "Это трудно объяснить"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...