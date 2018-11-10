В Херсонской области контрактник ВСУ продавал взрывчатку и патроны

Мужчину задержали после того как он сбыл около 5 килограмм пластида

Сотрудниками Службы безопасности Украины на незаконной реализации взрывчатки и боеприпасов был разоблачен контрактник одной из воинских частей, дислоцирующейся в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

Оперативники установили, что военнослужащий незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи. Тайник со средствами поражения он обустроил в лесополосе вблизи территории воинской части.

Задержали контрактника после того, как он сбыл 5 килограмм пластида и почти 200 патронов различного калибра.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Не так давно мы писали, что в Черниговской области контрактник продавал элементы защиты танков и боеприпасы.

А во Львовской области задержали сержанта ВСУ, который торговал взрывчатыми веществами и боеприпасами. За две гранаты РГД-5, 20 пороховых зарядов и около двухсот патронов калибра 7,62 мм он получил не более 4 тыс. гривен.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, что в Киеве на продаже боеприпасов попался Нацгвареец.