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В Херсонской области копы нашли посев конопли в поле подсолнухов

2 сентября, 12:06

Растения достигали в высоту почти три метра

Фото: ГУНП в Херсонской области

Фото: ГУНП в Херсонской области

В Херсонской области полицейские обнаружили посев конопли в поле подсолнухов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, работники Ивановского отделения полиции получили анонимное сообщения о посеве растений в поле. Прибывшие на указанное место копы нашли там кусты конопли высотой почти три метра. Кроме того, там были обнаружены бутыли с водой для полива растений.

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Фото: ГУНП в Херсонской области

"Открытое уголовное производство по ч.2 ст.310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что личность владельца наркорастений устанавливают.

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Отметим, что эта плантация — далеко не первая, которую разоблачили за последнее время. Несколько дней тому назад теплицы с коноплей полицейские обнаружили в Измаильском районе Одесской области.

Кроме того, ранее мы сообщали, что более 9 тысяч кустов конопли изъяли с поля в селе Костичаны Новоселицкого района, что на Буковине. Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружили на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. 

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конопля подсолнух полицейские поле Херсонская область

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