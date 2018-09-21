В Херсонской области копы разоблачили "ученых"-наркоторговцев: опубликованы фото

Плантация конопли была оборудована капельным поливом, а ее рост снимали на видео

В Херсонской области копы задержали двоих мужчин, у которых обнаружили 18 килограммов марихуаны, шесть пистолетов и гранату РГД-5. По данным пресс-службы областного управления Нацполиции, стоимость изъятых наркотиков достигает 800 тысяч гривен.

Как стало известно, работники Управления противодействия наркопреступности задержали 34-летнего жителя Алешковского и 33-летнего жителя Новотроицкого районов, которых подозревают в сбыте марихуаны на территории области.



















Копы выяснили, что злоумышленники с клиентами лично не встречались, а марихуану они продавали преимущественно через интернет, рекламируя свой товар на стенах зданий областного центра, причем для выращивания конопли они покупали семена элитных сортов у селекционера, который несколько дней назад был задержан в Херсоне.

По словам начальника Управления противодействия наркопреступности Андрея Денисьева, злоумышленники использовали высокий уровень конспирации, их посевы были оборудованы капельным орошением, а процесс выращивания снимали на видео для анализа и соблюдения всех норм культивирования.

При этом по периметру плантации конопли были установлены камеры видеонаблюдения, а охраняли насаждения собаки бойцовых пород.

В ходе следственных мероприятий стражи порядка провели шесть обысков в домовладениях и автомобилях злоумышленников. Все изъятое оружие и наркотики были направлены на исследования.

В настоящее время подозреваемых задержали, открыты уголовные производства по статьям "посев или выращивание снотворного мака или конопли", "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" пограничники обнаружили чемодан с 5,4 кг кокаина. Наркотик был найден в ходе проверки багажа, который следовал из Варшавы транзитом в Тель-Авив.

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