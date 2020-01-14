В Херсонской области лесник застрелил браконьера

В Херсонской области лесник проводил плановую проверку хозяйства и наткнулся на четырех черных лесорубов, которые хотели спилить деревья. В результате один из браконьеров получил пулю. Лесник утверждает, что лесорубы окружили его, и пытались переехать машиной.

Виталий воевал на Донбассе. После ранения вернулся домой, оформил инвалидность и устроился инженером лесного хозяйства в селе Великие Копани. Чтобы задержать лесорубов на месте, перегородил дорогу ветками и вызвал помощь. Однако его заметили. Трое побежали в разные стороны, а четвертый прыгнул в машину и поехал прямо на Виталия. Тогда лесник и вытащил оружие. Трижды выстрелил в воздух. Только после этого выстрелил по машине. Пуля пробила лобовое стекло и попала в браконьера.

"Выстрелы я уже делал в то время, когда машина тронулась на меня. Я думал, что он остановится. Ничего это не дало. Я стрелял по радиатору, не целился в водителя. У меня задача была остановить автомобиль. Водитель мне… он не сделал такого тяжкого преступления. Я не предполагал ничего", – говорит бывший военный, служивший в зоне АТО, инженер лесного хозяйства Виталий Григорьев.

Местные защищают Виталия – мол, защищал лес и собственную жизнь. Лесорубы по закону могут применять оружие, если возникает смертельная опасность, рассказывает "Сегодня" начальник Виталия.

"Данный инженер – он бывший военный. Это ветеран АТО, участник защиты Донецкого аэропорта, где он получил тяжелое ранение, после чего получил инвалидность. Если есть прямая опасность жизни и здоровью, тогда только он имеет право применять оружие. При других обстоятельствах он не мог его применять" – объясняет директор государственного предприятия "Великокопанивское охотничье хозяйство" Юрий Савлук.

Лес в Херсонской области вырастили люди, чтобы укрепить почву и защитить местных от песчаных бурь. Но каждый год количество деревьев уменьшается.

"Если посмотреть на карты, если посмотреть спутниковые снимки, например, за последние десять лет, то можно четко увидеть, как лес сокращается. Например, на некоторых участках аж три тысячи гектаров исчезло леса. В Великих Копанях – почти 500 гектаров леса. И так вообще – по всей территории очень четко прослеживается исчезновение леса", – говорит картограф Херсонской области Юрий Антощук.

За вырубку предусмотрен штраф, или арест на шесть месяцев, или ограничение свободы – до трех лет. Но пока полиция разыскивает трех подельников браконьера-лесоруба, за решетку может сесть Виталий – ему грозит до двух лет тюрьмы.

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