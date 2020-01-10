В Херсонской области мужчина развращал детей в Instagram

Фото: REUTERS/Thomas White

В Херсонской области мужчина развращал несовершеннолетних девочек через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

К копам Алешковского отделения полиции обратился житель района. Он рассказал, что в телефонах своих двух 11-летних дочерей увидел фото половых органов мужчины и его переписку с девочками.

По словам девочек, в Instagram мужчина присылал им сообщения, видео и фото порнографического содержания. За это просил, чтобы несовершеннолетние прислали ему свои фото в обнаженном виде. Девочки этого не сделали, но мужчина не прекращал общение и пытался спровоцировать школьниц.

Копы уже открыли уголовное производство по факту развращения несовершеннолетних. Теперь мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 19 декабря Верховна Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Кроме того, ранее Верховная Рада отклонила закон о химической кастрации педофилов. Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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