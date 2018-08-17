В Херсонской области мужчина с ножом бросался на прохожих и ранил знакомого

Сегодня, 18:58

Пострадавшего госпитализировали с ранением живота

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Новой Каховке Херсонской области нетрезвый мужчина с ножом бросался на прохожих и ранил знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Полицейские, приехавшие на вызов, доставили нетрезвого 51-летнего местного жителя в отдел полиции. Мужчина объяснил, что на улице вместе с потерпевшим употреблял алкогольные напитки, а потом поссорился с ним. Причины конфликта злоумышленник не помнит.

В результате инцидента пострадал 28-летний местный житель: его госпитализировали в больницу, где диагностировали ранение живота. Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как удовлетворительное.

"Предварительная правовая квалификация преступления по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Мужчине может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Не так давно в Николаеве возле городского рынка агрессивный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом угрожал прохожим.

Кроме того, в Днепре пьяный мужчина угрожал охраннику вуза ножом
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