В Херсонской области мужчина убил любовника гражданской жены

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

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В Херсонской области мужчина убил любовника сожительницы, а саму женщину жестоко избил. О преступлении стало известно в ходе расследования по заявлению родственников местного жителя, которого звали Евгений.

По их словам, мужчина несколько дней не отвечал на звонки и не бывал дома. Поэтому обратились в полицию.

"Оперативники пришли к выводу, что потерпевшего уже нет в живых", – заявила пресс-секретарь Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Тело 31-летнего Евгения нашли в лесополосе. Его убили, сбросили в яму и придавили корытом. Вскоре нашли и того, кто, по данным оперативников, совершил это преступление. Им оказался местный житель по имени Сергей. Он был знакомым Евгения.

По его словам, он заподозрил свою сожительницу в измене. Однажды сказал, что едет на заработки, а сам украдкой вернулся домой. И застал там любовников "с поличным".

"Захожу, она лежит, лежат вместе голые. Я поднимаю этого человека, задаю ему вопрос – что ты делаешь в моей кровати? Он мне грубо отвечает и пытается меня ударить. Я его второй раз ударил, он упал в сторону двери коридора. Я его кинул на кровать и еще пару раз ударил", – рассказал подозреваемый.

В преступлении мужчина сознался, и на следственном эксперименте показал, как именно совершал убийство.

"Я его опять бросаю на кровать и наношу удар", – показал подозреваемый на следственном эксперименте.

Сожительницу мужчина избил и закрыл в сарае.

"Мой сожитель закрыл меня в сарае, там начал дальше продолжать бить. Бил, бил и снова закрыл в сарае, и пошел в дом", – рассказывает пострадавшая.

Любовник от нанесенных ударов умер. На второй день Сергей, по его словам, закопал тело в лесополосе. Помогал ему приятель.

"Выкопали яму, взяли корыто, оттянули тело", – рассказывает подозреваемый.

Ревнивец на время следствия будет находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Товарищу, который помогал прятать тело, могут дать три года.

Следствие также работает с сожительницей. Сама она говорит, что не знала об убийстве, потому что была все время закрыта в сарае. Думала, Евгения избили и отпустили. Однако следователи еще проверяют, не скрыла ли она преступление.

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