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В Херсонской области мужчина устроил стрельбу по родителям: есть раненый

30 июля, 20:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Отец стрелка в больнице

В селе Велетенское Херсонской области мужчина в неадекватном состоянии устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе собственного дома. В результате чего отец стрелка получил ранение в ногу.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП Украины, родители пытались уговорить сына бросить оружие, но он на просьбы не реагировал.

Жительница села услышала выстрелы и позвонила в полицию. На место прибыли правоохранители, они оцепили территорию дома, в котором закрылся вооруженный мужчина, а жителей окрестных домов эвакуировали.

"После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан КОРДом. Спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал", – рассказали в полиции.

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Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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Мать стрелка сообщила полиции, что сын недавно вернулся с заработков, стал вести себя странно, был агрессивным. Кроме того, они обратились за медицинской помощью, и мужчина должен был пройти обследование.

По данному факту открыты уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "хулиганство".

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Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Ему предстоит пройти ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую.

Ранее мы сообщали, что под Киевом произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Также в центре столицы ранним утром 4 июля возле Бессарабского рынка произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны.

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оружие полиция стрельба спецоперация Херсонская область раненные
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