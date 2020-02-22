В Херсонской области на АЗС прогремел взрыв: двое пострадавших (фото)

Один из пострадавших оказался в больнице, другой отказался, несмотря на ожоги

В Херсонской области, на автозаправочной станции в поселке Великая Александровка, произошел взрыв.

Об этом в своем Facebook сообщил начальник областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Черный.

По его данным, взорвалась емкость объемом с парами газа и масла объемом 10 кубометров. К счастью, обошлось без последующего горения.

Спасатели, прибывшие по вызову, охладили емкость водой и помогли пострадавшим – двоим сотрудникам АЗС.

Один из них, 34-летний мужчина, был доставлен в больницу с ожогами лица и рук третьей степени. Другой пострадавший от госпитализации отказался, несмотря на ожоги лица и рук второй степени.

Станция находится на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали.

Напомним, ранее в Ужгороде на АЗС произошел курьезный случай – женщина забыла вытащить из авто заправочный "пистолет" и попыталась уехать.

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