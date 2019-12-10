В Херсонской области на холоде оставили шестимесячную малышку

Когда полиция нашла горе-мать, та была пьяной и не очень волновалась о ребенке

Реклама

Шестимесячного малыша на холоде оставили родители. Корреспонденты новостей "Сегодня" были шокированы, когда нашли мать. Она рассказала, что коляску с девочкой просто забыли. Потому что и она, и отец были пьяными.

Сегодня шестимесячная Аленка улыбается и чувствует себя хорошо. Уже четвертый день она под наблюдением врачей и неравнодушных горожан.

Веис Усеинов, и. о. заместителя главного врача Голопристанской районной больницы:

"Слава Богу, люди обеспечили полностью питанием. Мы помогли, и люди помогли, которые знают ситуацию".

34-летняя Ирина, мама Леночки, плачет и рассказывает: вместе с отцом девочки и друзьями отмечали день зарплаты. Когда уже изрядно выпили, мужчина поссорился с приятелем и решил прогуляться. Взял малышку и ушел. Через несколько минут мать опомнилась и тоже вышла на улицу. Ни ребенка, ни мужчины не было.

"Я не думала, что он так возьмет и поступит. Взять ребенка и оставить в коляске. Он даже не помнит, как он взял и отставил ее", – говорит Ирина.

Коляску с малышкой нашли прохожие. Вызвали полицию.

Ярослав Шанько, начальник отдела ювенальной первенции нацполиции в Херсонской области:

"Работники полиции приехали на место и обнаружили, что рядом нет ни родителей, ни опекунов. Ребенок один".

Веис Усеинов, и. о. заместителя главного врача Голопристанской районной больницы:

"Ребенок поступил в относительно удовлетворительном состоянии, однако имелись элементы незначительно переохлаждения".

Маму девочки полицейские разыскивали почти сутки.

Светлана Кобец, начальник службы по делам детей исполкома Голопристанского горсовета:

"Коляска обнаружена, а рядом не было никаких родственников. По некоторым адресам мы проехали, но там не нашли. И я оставалась в детском отделении с ребенком, а полиция продолжала поиски матери".

Похоже, мать девочки не слишком переживала из-за того, что ребенок пропал. Когда правоохранители ее нашли, женщина была пьяной. Соцслужбы уже забрали малышку. Лишат ли родителей прав на ребенка – еще решают.

"Это плохо. Я не хочу этого. Я буду исправляться, на коленках ползать, но ребенка я не отдам", – утверждает Ирина Кохан, мать малышки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Двух девочек в коляске нашли прохожие возле дома на ул. Ванды Василевской в Шевченковском районе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама