В Херсонской области на взятке поймали замглавы местной прокуратуры

В Херсонской области на взятке в размере 60 тысяч гривен поймали заместителя руководителя одной из местных прокуратур. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, прокурор требовал неправомерную выгоду от председателя агропредприятия за непривлечение его к уголовной ответственности за нарушение законодательства в земельной сфере. Чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения всей суммы взятки.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.