В Херсонской области нашли убитым судью, который пропал без вести

Судья Анатолий Гордимов пропал без вести еще в апреле

В Херсонской области нашли убитым бывшего судьи Анатолия Гордимова, который пропал без вести в апреле 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

О пропаже судьи в полицию сообщили его коллеги, которые заверили, что он на протяжении месяца не отвечал на телефонные звонки, и его не встречали соседи. Судья проживал один в квартире в Корабельном районе.

Гордимова нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения", – сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.







Также стало известно, что убийца похитил автомобиль своей жертвы, вывез его тело и закопал, а потом скрылся.

Напомним, ранее сотрудники СБУ предупредили заказное убийство бизнесмена в Херсоне. Оперативники спецслужбы, выяснили, что киевский коммерсант решил отомстить бывшим херсонским компаньонам за конфликт из-за денежных споров.

Ранее в Харькове СБУ разыграла смерть директора КП, чтобы уберечь его от мести экс-тещи. Также в Харькове в собственном авто расстреляли известного бизнесмена.

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