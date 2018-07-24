В Херсонской области нашли убитым судью, который пропал без вести

Вчера, 18:11

Судья Анатолий Гордимов пропал без вести еще в апреле

Фото: sud.ua
Фото: sud.ua

В Херсонской области нашли убитым бывшего судьи Анатолия Гордимова, который пропал без вести в апреле 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции. 

О пропаже судьи в полицию сообщили его коллеги, которые заверили, что он на протяжении месяца не отвечал на телефонные звонки, и его не встречали соседи. Судья проживал один в квартире в Корабельном районе.

Гордимова нашли закопанным в одном из районов области. Сейчас тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Мы установили, что к исчезновению мужчины причастен знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что злоумышленник застрелил мужчину у него в квартире из неустановленного огнестрельного оружия, забрал мобильный телефон погибшего и золотые украшения", – сообщил временно исполняющий обязанности начальника управления полиции в Херсонской области Николай Вербицкий.

Также стало известно, что убийца похитил автомобиль своей жертвы, вывез его тело и закопал, а потом скрылся.

Напомним, ранее сотрудники СБУ предупредили заказное убийство бизнесмена в Херсоне. Оперативники спецслужбы, выяснили, что киевский коммерсант решил отомстить бывшим херсонским компаньонам за конфликт из-за денежных споров.

Ранее в Харькове СБУ разыграла смерть директора КП, чтобы уберечь его от мести экс-тещи. Также в Харькове в собственном авто расстреляли известного бизнесмена.

Также мы писали, что житель Львовской области заказал убийство своего кума. Родственника собирались ликвидировать с помощью самодельного взрывного устройства.
убийство, судья, херсонская область
Источник:

"Сегодня"

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