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В Херсонской области от коронавируса умерла медсестра

2 апреля, 13:57

Руслан Ровик

Женщина работала в лаборатории, где проверяли кровь пациентов

В Херсонской области умерла медсестра поликлиники города Олешки, инфицированная коронавирусом. 68-летняя женщину госпитализировали с симптомами пневмонии, медики не смогли ее спасти.

Как стало известно, экспресс-тест женщины на СОVID-19 был негативный, однако позже пришли результаты ПЦР-исследований, которые его подтвердили, сообщает местное издание "Херсонці".

Позже стало известно, что в Олешках были установлены блокпосты на въездах в населенный пункт из-за карантина. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Воронов. Посты установлены возле рынка "Лесной" у села Левые Саги и на посту полиции "Пассат" между Олешками и Херсоном.

"Комплектуем всем необходимым блокпосты. Первый возле АЗС "Близнецы", второй стационарный пост "Пассат" между Херсоном и Олешками. Держу ситуацию на личном контроле. Будут останавливать, мерить температуру и выявлять больных. Если превышает 38 градусов, передают медикам, обработают транспортное средство, плюс установить дезбарьеры для колес авто", – объяснил мэр.

Также сообщается, что сейчас по всему району ищут людей, которые контактировали с умершей медсестрой. Их может быть немало, учитывая, что женщина работала в лаборатории, где брали анализы крови и общалась со многими коллегами.

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Кроме того, она жила в квартире многоэтажки в районе с самой высокой плотностью населения в городе. Теперь этот дом будут дезинфицировать.

В то же время, речи о закрытии поликлиники и самоизоляции медперсонала пока не ведется, заверил заместитель главврача Олешковской больницы Василий Борисов.

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В свою очередь, председатель районного совета Павел Потоцкий заверил, что местные власти сделали все возможное для борьбы с коронавирусом в масштабах района.

"На костюмы, маски, медикаменты и оборудование райбольнице выделили из бюджета более четырех миллионов гривен. Резервный фонд также увеличили втрое – со ста до трехсот тысяч гривен. На эти деньги будут закупать обеззараживающие средства и проводить дезинфекцию общественных мест и других объектов по мере надобности", – рассказал он.

Стоит добавить, что на данный момент в Херсонской области официально были подтверждены четыре случая COVID-19. Инфицированных выявили в Олешках, Геническе, Голой Пристани и Херсоне.

Все инфицированные находятся в больницах, под постоянным медицинским контролем. Места их проживания дезинфицировали, а люди, с которыми они контактировали, изолировали на обсервацию.

Напомним, что по состоянию на 2 апреля было зафиксировано 804 лабораторно подтвержденных случаея COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. Больше об этом смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть медсестра умерла инфекция коронавирус Херсонская область

Источник: Сегодня

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