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В Херсонской области поймали боевика: помогал РФ захватить Крым

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
31 августа, 20:56
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В 2014 году нарушитель разгонял протестные акции и запугивал украинских активистов в оккупированном Крыму
СБУ задержали предателя, помогавшего РФ захватить Крым. Коллаж "Сегодня"
СБУ задержали предателя, помогавшего РФ захватить Крым. Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области украинские правоохранители поймали боевика из оккупированного Крыма. Мужчина способствовал захвату украинского полуострова и с оружием патрулировал города.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По данным СБУ, в феврале 2014 года мужчина вступил в так называемую "Ялтинскую роту народной самообороны Крыма". В ее составе он в феврале-марте разгонял протестные акции и запугивал украинских активистов.

У нарушителя изъяли удостоверение. Фото: СБУ

"Содействие злоумышленника оккупационной "администрации" на территории АР Крым было высоко оценено военным руководством страны-агрессора: он награжден медалью "За возвращение Крыма" от Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В РФ вручили предателю медаль. Фото: СБУ
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Злоумышленника уже задержали, ему объявили подозрение в создании незаконных вооруженных формирований. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Что грозит боевику?

В Криминальном кодексе Украины говорится, что создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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