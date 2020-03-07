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В Херсонской области поймали браконьеров с уловом в 300 тысяч гривен: подробности и видео

7 марта, 14:55

Татьяна Очеретяна

Злоумышленники ловили креветки, бычки и рыбу

В Херсонской области пограничники пресекли деятельность браконьеров с уловом на сумму 315 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Как написала пресс-служба, нарушение обнаружили во время патрулирования морского побережья Джарылгачского залива, вблизи села Красное.

"С помощью 11 сетей браконьеры выловили почти 200 тысяч черноморских креветок, более 2 тысяч бычков и более 24 тысячи рыб атерины, чем нанесли ущерб государству на 315 тысяч гривен", – написали в сообщении.

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Правоохранители изъяли креветки, бычки и рыбу, а также орудия лова и передали в представителям рыбоохраны. О нарушении по статье "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" уже сообщили в Нацполицию.

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Напомним, в Херсонской области правоохранители задержали злоумышленника, который занимался незаконным выловом креветок и крабов. Общая сумма улова составила 345 тысяч гривен.

Кроме того, в Черноморском биосферном заповеднике, что под Одессой, задержали браконьеров. С помощью рыбацких сеток, прямо возле здания охраны, нарушители успели наловить креветки на сумму около 300 тысяч гривен. В результате ни улова, ни средств лова им не оставили. Мужчинам грозит до трех лет тюрьмы.

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