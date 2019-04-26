В Херсонской области произошел конфликт между батальоном "Аскер" и руководством электросетей

Пришлось вмешаться полиции и СБУ

Фото: Pixabay

В Геническом районе Херсонской области сегодня произошел конфликт между представителями крымскотатарского батальона "Аскер" и руководством районных электросетей.

Как сообщает сайт Херсонского облэнерго, возле поселка Чонгар представители батальона "Аскер" захватили в заложники начальника Генического РЭС Виталия Васина и служебный автомобиль предприятия.

Блок-пост указанного батальона размещается в с.Чонгар и потребляет электроэнергию от сетей Херсонского облавтодора, говорится в сообщении. Руководство облавтодора обратилось к Геническому РЭС с требованием отключить от их сетей и прекратить электропотребление указанной общественной организации, которая имеет задолженность перед указанным поставщиком и из сетей которого получает электрическую энергию.

Однако после выполнения требований Херсонского облавтодора и отсоединения от электросетей энергообъектов блок-поста, представители батальона "Аскер" в количестве 10 человек захватили руководителя Генического РЭС и служебный транспорт на участке автодороги Новоалексеевка-Чонгар.

К месту происшествия прибыли вооруженные группы сотрудников полиции, СБУ, пограничников.

После воздействия на ситуацию со стороны представителей СБУ и полиции руководство Херсонского облавтодора изменило свои намерения и обратилось к энергопоставщику в лице Генического РЭС с просьбой подключить повторно "Аскер" к своим элекстросетям.

В свою очередь полиция Херсонской области отрицает факт захвата заложников. Как пишет Херсон online, по данным полиции, между сторонами имел место конфлит, перешедший затем в конструктивный диалог.

Как сообщалось, в Генической рйоне Херсонской области представители формирований "Айдар" и "Аскер" вступили в противоборство с охранной фирмой "Азов",

Также мы сообщали, что в Херсонской области полиция со стрельбой задержала банду квартирных воров.

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