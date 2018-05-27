В Херсонской области произошел масштабный лесной пожар

Сегодня, 18:52

К ликвидации огня привлекли 25 единиц техники

Фото:pixabay.com
Фото:pixabay.com

В Херсонской области, в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Алешковского района, огонь охватил 20 гектаров леса. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 мая в 13:25 поступило сообщение о пожаре в 3-м и 4-м кварталах Раденского лесничества Алешковского района. По состоянию на 16:30 площадь лесного пожара составляет 20 га, из которых 1,5 га верхового", – говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекли 50 спасателей и 11 единиц техники ГСЧС, а также 35 работников лесной охраны и 14 единиц техники.

Напомним, сегодня спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на всей территории Украины.

Ранее синоптики в прогнозе погоды на неделю, то есть до конца этого месяца, рассказывали, будет ли в Украине жарко. Ожидается, что начало недели будет сухим и теплым.

Недавно сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды до сентября. Официальные и народные синоптики ожидают "качели" с температурой и осадками и советуют привыкать к этому. Ожидается лето с дождями и ранняя осень.
пожар, херсонская область
Источник:

УНИАН

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