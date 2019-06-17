В Херсонской области произошла драка со стрельбой
Стычка произошла между двумя компаниями, отдыхавшими за алкоголем
В Херсонской области произошла драка, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, инцидент произошел в одном из сел Олешковского района, когда женщина вместе с двумя мужчинами отдыхала и распивала спиртное. В это время к ним подошли три местных жителя, компании начали ссориться между собой, а потом драться.
В результате стычки один из мужчин получил травмы лица, а его 21-летний знакомый достал пистолет и начал стрелять в оппонентов из пневматического пистолета.
Женщина сразу же вызвала полицию. Раненых доставили в Новокаховскую городскую больницу с непроникающими ранениями туловища. Было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".
Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре на водителя маршрутки с кулаками набросился пассажир. После инцидента водителя госпитализировали. Также мы сообщали о том, как ссора в маршрутном такси в Днепре закончилась поножовщиной.
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