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В Херсонской области произошла драка со стрельбой

17 июня, 15:59

Стычка произошла между двумя компаниями, отдыхавшими за алкоголем

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.

В Херсонской области произошла драка, которая закончилась стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из сел Олешковского района, когда женщина вместе с двумя мужчинами отдыхала и распивала спиртное. В это время к ним подошли три местных жителя, компании начали ссориться между собой, а потом драться.

В результате стычки один из мужчин получил травмы лица, а его 21-летний знакомый достал пистолет и начал стрелять в оппонентов из пневматического пистолета.

Женщина сразу же вызвала полицию. Раненых доставили в Новокаховскую городскую больницу с непроникающими ранениями туловища. Было открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Напомним, недавно мы рассказывали, что в Днепре на водителя маршрутки с кулаками набросился пассажир. После инцидента водителя госпитализировали. Также мы сообщали о том, как ссора в маршрутном такси в Днепре закончилась поножовщиной.

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Тег драка, стрельба, Херсонская область

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