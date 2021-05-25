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В Херсонской области пронесся мощный торнадо: фото и видео

25 мая, 17:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы – сейчас местные жители убирают после непогоды

По Херсонской области прошелся торнадо, сейчас правоохранители помогают местным жителям преодолевать последствия непогоды.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что необычное погодное явление заметили в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.

/ Фото: Нацполиция

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В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.

/ Фото: Нацполиция

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Сейчас копы обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями и помогают ликвидировать последствия.

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/ Фото: Нацполиция

Видео: Суспильне Херсон

Напомним, в прошлом году в Крыму заметили огромный смерч.

Кроме того, прошлой осенью в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.

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