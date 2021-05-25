В Херсонской области пронесся мощный торнадо: фото и видео

По Херсонской области прошелся торнадо, сейчас правоохранители помогают местным жителям преодолевать последствия непогоды.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что необычное погодное явление заметили в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады.
/ Фото: Нацполиция
В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.
/ Фото: Нацполиция
Сейчас копы обходят квартиры граждан, общаются с местными жителями и помогают ликвидировать последствия.
/ Фото: Нацполиция
Напомним, в прошлом году в Крыму заметили огромный смерч.
Кроме того, прошлой осенью в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.