В Херсонской области пропала мобильная связь

Также люди не могут воспользоваться Интернетом

Почему нет связи — пока неизвестно/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Херсонской области отсутствует мобильная связь. Кроме этого, нет Интернета.

Об этом сообщает Суспільне.

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Сейчас нет связи в Херсоне, Каховском районе, Новотроицкой и Чаплинской громадах.

Один из ведущих специалистов мобильного оператора Vodafone в Херсоне сообщил, что это, к сожалению, не авария.

Оккупанты в Харьковской области внедряют свою связь и расчет рублями

Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ пытаются деморализовать местное население, распространяя информацию, что "Украина выключила электроснабжение населенных пунктов", а "Харьков уже почти оккупирован россиянами".

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"Одновременно оккупанты усиливают контроль за телефонными и интернет-сетями. В частности, в Харьковской области устанавливается оборудование российского мобильного оператора "Мегафон". Вводится расчет российскими рублями, а местное население агитируют выезжать в РФ для совершения покупок товаров и лекарств", — сообщили в Минобороны Украины.

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