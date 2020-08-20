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В Херсонской области разоблачили агентурную сеть ФСБ

20 августа, 19:56

Руслан Ровик Руслан Ровик

Украинские контрразведчики задержали бывшую чиновницу ОГА

В Херсонской области украинские контрразведчики разоблачили агентурную сеть Федеральной службы безопасности России, действовавшей на территории региона. Ее руководителем оказалась бывшая сотрудница областной администрации.

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Как сообщили в Службе безопасности Украины, оперативники и следователи выяснили, что женщину завербовали в 2015 году во время поездки в Крым.

"Она получила задание собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей", - говорится в сообщении.

Также бывшая чиновница привлекла пророссийски настроенных жителей Херсона к выполнению заданий своих кураторов.

"Передачу разведывательных данных она осуществляла через заранее оговоренные с каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву", - добавили в спецслужбе.

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В ходе обысков у фигурантов обнаружили доказательства их деятельности в ущерб интересам Украины: средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывались разведданные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.

Руководителя агентурной сети задержали. Ей подготовлено подозрение по статье о государственной измене.

Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему по финансированию боевиков на Донбассе.

Также ранее мы писали, что в Киеве задержали сотрудника спецслужб России, который "координировал" террористов из "ДНР".

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СБУ агенты Херсонская область контрразведка ФСБ РФ

Источник: Сегодня

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