В Херсонской области СБУ накрыла тайник с оружием и боеприпасами
Схрон мужчина устроил на территории своего домохозяйства
В Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, схрон с оружием и боеприпасами на территории собственного домохозяйства обустроил житель одного из населенных пунктов Алешковского района. Во время обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили заряды к противотанковому гранатомету "СПГ-9", боеприпасы для автоматического гранатомета "ВОГ-17М" и подствольного гранатомета "ВОГ-25", патроны различного калибра и магазины к автомату Калашникова. Средства поражения на данный момент передали на экспертизу.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и источников происхождения военных средств поражения", – отметили в СБУ.
Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.
Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.
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