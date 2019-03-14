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В Херсонской области СБУ накрыла тайник с оружием и боеприпасами

Сегодня, 14:34

Схрон мужчина устроил на территории своего домохозяйства

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Херсонской области СБУ накрыла тайник с оружием и боеприпасами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a48/558/5c8a48558b698.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a48/558/5c8a48558b698.jpg Другие регионы Схрон мужчина устроил на территории своего домохозяйства

В Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили тайник с военными средствами поражения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, схрон с оружием и боеприпасами на территории собственного домохозяйства обустроил житель одного из населенных пунктов Алешковского района. Во время обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили заряды к противотанковому гранатомету "СПГ-9", боеприпасы для автоматического гранатомета "ВОГ-17М" и подствольного гранатомета "ВОГ-25", патроны различного калибра и магазины к автомату Калашникова. Средства поражения на данный момент передали на экспертизу.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и источников происхождения военных средств поражения", – отметили в СБУ.

Напомним, не так давно в прифронтовом городе Новотроицком сотрудники полиции и Службы безопасности Украины обнаружили в одном из заброшенных домов крупный арсенал боеприпасов.

Также мы сообщали о том, как в Мариуполе Донецкой области стражи порядка обнаружили тайник с оружием, которое было украдено из воинской части в Крыму во время аннексии полуострова.

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Тег оружие, СБУ, дом, боеприпасы, мужчина, тайник, Херсонская область, схрон

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