В Херсонской области шестилетний мальчик попал в "ловушку" на игровой площадке

Из металлической конструкции ребенка вытаскивали спасатели

Фото: ГСЧС в Херсонской области.

В поселке Новотроицкое шестилетний мальчик застрял металлической конструкции на игровой площадке. Ребенка из "ловушки" вытащили спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Херсонской области.

Инцидент произошел вчера вечером, в 20:18, на детской площадке возле жилого многоквартирного дома на улице Садовой. Как выяснилось, мальчик из любопытства решил просунуть голову в дыру конструкции. Это ему удалось, но просунуть голову назад ребенок уже не смог.

Прибывшие на место спасатели с помощью гидравлического инструмента осторожно, откусывая металл, расширили пространство до размеров, которые позволили безболезненно освободить голову ребенка. Мальчик не получил ни одной царапины и даже не испугался.

Ранее мы сообщали, что в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

Также мы рассказывали, что не так давно в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, что малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры.

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