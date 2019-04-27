Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Херсонской области спасли собаку, привязанную к дереву в лесополосе

27 апреля, 17:36

Теперь у животного есть новый дом


В Херсонской области неизвестный привязал собаку к дереву в лесополосе и покинул на произвол судьбы. Местные заметили истощенного пса, и после этого позвали полицейских. Вместе они попытались освободить животное, но напуганный пес никого не подпускал. Тогда вызвали специалиста-кинолога. Тот смог найти общий язык с собакой и отвязать его.

Пса уже забрал к себе местный фермер. Теперь у собаки есть новый дом и ответственная обязанность – охранять хозяйство.

Напомним, мы рассказывали, в селе Миротин Ровенской области зоозащитники обнаружили дом, в котором морили голодом и издевались над животными. Замученными тут нашли десяток собак. Как выяснилось, хозяйка дома замыкала собак внутри на несколько дней подряд. Животные, которые страдали от жажды и голода, пытались вырваться. Об этом свидетельствуют следы на стенах, дверях и окнах дома. Всего здесь удерживали 12 собак. В конце концов, соседи, которые устали от лая, обратились за помощью.


Кроме этого, 57-летний житель Мексики Виктор Рейна Васкес выпивал алкоголь на железнодорожных путях и попал под колеса проезжающего поезда. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи.Возле тела мужчины находился пес темного окраса, которого никак не могли оттащить от умершего хозяина, сообщает издание The Epoch Times.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег собака, спасли, пес

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсонской области спасли собаку, привязанную к дереву в лесополосе". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области спасатели освободили пса, упавшего в люк

Сегодня, 06:06

Животное спасли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям

В Кировоградской области вирус бешенства убил человека

25 апреля, 14:42

Умершего мужчину укусила собственная овчарка

В Херсоне бродячая собака покусала ребенка

24 апреля, 18:27

Случайные прохожие вызвали бригаду скорой помощи

Полицейские Мариуполя привязали собаку к машине: пострадал пешеход

25 апреля, 11:38

О состоянии животного не сообщается

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Старший и младший: частые ошибки родителей в воспитании детей

Названа страна, куда из РФ массово бегут «воры в законе»

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко

Профессор доказал, что люди живут в матрице

MARUV взволновала сеть провокационным кадром

Волга по заказу КГБ СССР: кого сейчас она способна догнать

Доктор Комаровский "разнес" популярный препарат для иммунитета

«Евровидение-2019»: крик души исполнителя из Грузии

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Вчера, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Вчера, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Виновникам ДТП собираются смягчить приговор: кого будут отпускать с места аварии

25 апреля, 07:00

Нардепы предлагают суду оправдывать тех, кто не нарушал ПДД

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Путин заявил о готовности вести переговоры с Зеленским о Донбассе

У Зеленского прокомментировали скандальное видео с фурой

Польша нашла замену российской нефти