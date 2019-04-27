В Херсонской области спасли собаку, привязанную к дереву в лесополосе

Теперь у животного есть новый дом

В Херсонской области неизвестный привязал собаку к дереву в лесополосе и покинул на произвол судьбы. Местные заметили истощенного пса, и после этого позвали полицейских. Вместе они попытались освободить животное, но напуганный пес никого не подпускал. Тогда вызвали специалиста-кинолога. Тот смог найти общий язык с собакой и отвязать его.

Пса уже забрал к себе местный фермер. Теперь у собаки есть новый дом и ответственная обязанность – охранять хозяйство.

Напомним, мы рассказывали, в селе Миротин Ровенской области зоозащитники обнаружили дом, в котором морили голодом и издевались над животными. Замученными тут нашли десяток собак. Как выяснилось, хозяйка дома замыкала собак внутри на несколько дней подряд. Животные, которые страдали от жажды и голода, пытались вырваться. Об этом свидетельствуют следы на стенах, дверях и окнах дома. Всего здесь удерживали 12 собак. В конце концов, соседи, которые устали от лая, обратились за помощью.

Кроме этого, 57-летний житель Мексики Виктор Рейна Васкес выпивал алкоголь на железнодорожных путях и попал под колеса проезжающего поезда. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи.Возле тела мужчины находился пес темного окраса, которого никак не могли оттащить от умершего хозяина, сообщает издание The Epoch Times.

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