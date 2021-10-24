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В Херсонской области в жутком ДТП погибли четыре человека. За рулем был подросток (фото)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 октября, 15:27
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В Бериславском районе авто разбилось на бешеной скорости – внедорожник превратился в груду металла
В Херсонской области в аварии погибли трое пассажиров и водитель
В Херсонской области в аварии погибли трое пассажиров и водитель / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсонской области внедорожник на большой скорости влетел в дерево. В результате погибли четыре человека, в том числе 15-летний водитель и трое молодых пассажиров.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Как произошло ДТП

Авария случилась в ночь на 24 октября на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района. Volkswagen Touareg на бешеной скорости врезался в дерево.

В ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей 2006 года рождения. При этом еще двое 17-летних детей госпитализировали. Медики диагностировали у них травмы разной степени тяжести.

Фото: Нацполиция

Кто был за рулем?

По предварительным данным полиции, за рулем внедорожника был 15-летний парень, житель поселка Великая Александровка. В ведомстве отметили, что юноша погиб.

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"В салоне автомобиля находились односельчане водителя в возрасте 15 и 20 лет, а также 21-летний житель с. Новая Калуга, которые вместе с водителем погибли на месте ДТП", – добавили полицейские.

По факту ДТП копы начали производство по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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  • столкновения;
  • наезд на автомобиль, который стоит;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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