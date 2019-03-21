В Херсонской области в курортном зверинце готовятся к бэби-буму

В сафари-парке ждут на пополнения семейств обезьян и страусов

В Херсонской области в курортном зверинце готовятся к бэби-буму 2019-03-21T16:53:00+02:00 Другие регионы В сафари-парке ждут на пополнения семейств обезьян и страусов

Рождения верблюда-самки, как рассказывает директор зоопарка, настоящий праздник. Ведь последние несколько лет в Украине рождаются одни мальчики. Сейчас малышка пьет только мамино молочко, а сама роженица находится на усиленном питании. Сейчас ей нужно набираться сил, ибо ребенка вынашивала более года.

Жильцы других вольеров только готовятся к потомству. В одном из них разгуливает двухметровый самец страуса. Он недоверчиво напряженный, поскольку охраняет территорию своих несушек. Примечательно, что африканские страусы – прихотливее других видов. В неволе их яйца, как правило, закладывают в инкубаторы. На Арабатке же пернатые чувствуют себя естественно, и новый выводок появится через полтора месяца.

Ранее мы писали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.

Кроме того, ранее "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.

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