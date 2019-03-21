В Херсонской области в курортном зверинце готовятся к бэби-буму
В сафари-парке ждут на пополнения семейств обезьян и страусов
Рождения верблюда-самки, как рассказывает директор зоопарка, настоящий праздник. Ведь последние несколько лет в Украине рождаются одни мальчики. Сейчас малышка пьет только мамино молочко, а сама роженица находится на усиленном питании. Сейчас ей нужно набираться сил, ибо ребенка вынашивала более года.
Жильцы других вольеров только готовятся к потомству. В одном из них разгуливает двухметровый самец страуса. Он недоверчиво напряженный, поскольку охраняет территорию своих несушек. Примечательно, что африканские страусы – прихотливее других видов. В неволе их яйца, как правило, закладывают в инкубаторы. На Арабатке же пернатые чувствуют себя естественно, и новый выводок появится через полтора месяца.
Ранее мы писали о том, что в Винницком зоопарке уже можно понаблюдать за настоящим бэби-бумом: тут родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты.
Кроме того, ранее "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовились к смене сезона.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Херсонской области в курортном зверинце готовятся к бэби-буму". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожской области медведь в зоопарке устроил необычные игры: появилось забавное видео
Бурый медведь в зоопарке бурно забавлялся с найденной где-то веревкой
Весенний бэби-бум начался в Винницком зоопарке
В зоопарке родились альпаки, ламы, обезьянки и сурикаты