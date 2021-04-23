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В Херсонской области во двор депутата горсовета бросили гранату

23 апреля, 14:49

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Во время взрыва гранаты вся семья депутата была дома – версии следствия и подробности жуткого инцидента

В Херсонской области в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины во двор депутата городского совета бросили гранату. В результате взрыва, к счастью, никто из людей не пострадал.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, частично поврежден автомобиль Mercedes-310 и фасад здания. О случившемся в полицию сообщил сам хозяин дома. Во время взрыва семья заявителя находилась внутри жилища.

На месте происшествия полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

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Правоохранители ищут возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной совершения преступления могла стать служебная деятельность заявителя.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг".

Ранее мы сообщали, что в Луганской области мужчина бросил гранату в полицейских и сбежал.

Также напомним, под Киевом мужчина угрожал своей семье гранатой.

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