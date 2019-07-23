В Херсонской области военнослужащий выстрелил в сослуживца
Ему грозит лишение свободы до 3 лет
Следователи терруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации бюро, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем причинил ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненого госпитализировали в военный госпиталь Николаева.
"Планируется комплекс судебных экспертиз и вручение военнослужащему сообщения о подозрении", - отметили в бюро.
В ГБР классифицировали преступление по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием, если это причинило пострадавшему телесные повреждения).
В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до 3 лет.
Ранее украинский военнослужащий скончался из-за огнестрельного ранения. Как сообщили в Государственном бюро расследований, по самой вероятной версии, другой солдат, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, и выстрелив в своего сослуживца, который позже скончался в Яворивской районной больницы.
Мы также писали о жестоком убийстве военнослужащего в городе Чугуев Харьковской области – тело солдата обнаружили в лесопосадке с множественными ножевыми ранениями.
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