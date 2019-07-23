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В Херсонской области военнослужащий выстрелил в сослуживца

23 июля, 01:32

Ему грозит лишение свободы до 3 лет

Фото: Минобороны Украины

Следователи терруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту нарушения правил обращения с оружием. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации бюро, военнослужащий во время разрядки оружия выстрелил из автомата АКС-74, чем причинил ранение в ногу своему коллеге по службе. Раненого госпитализировали в военный госпиталь Николаева.

"Планируется комплекс судебных экспертиз и вручение военнослужащему сообщения о подозрении", - отметили в бюро.

В ГБР классифицировали преступление по ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса (нарушение правил обращения с оружием, если это причинило пострадавшему телесные повреждения).

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до 3 лет.

Ранее украинский военнослужащий скончался из-за огнестрельного ранения.  Как сообщили в Государственном бюро расследований, по самой вероятной версии, другой солдат, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок, и выстрелив в своего сослуживца, который позже скончался в Яворивской районной больницы.

Мы также писали о жестоком убийстве военнослужащего в городе Чугуев Харьковской области – тело солдата обнаружили в лесопосадке с множественными ножевыми ранениями. 


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Тег оружие, ранение, ВСУ, выстрелил, Херсонская область, военнослужащий, ГБР

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