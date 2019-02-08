В Херсонской области вспыхнул пожар в частном доме: погибли двое детей

Огонь охватил 110 «квадратов» площади здания

Фото: ГСЧС в Херсонской области.

В Херсонской области вспыхнул пожар в частном доме: погибли двое детей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/9ab/5c5d489ab7214.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/9ab/5c5d489ab7214.jpg 2019-02-08T11:28:00+02:00 Другие регионы Огонь охватил 110 «квадратов» площади здания





О пожаре спасателям стало известно 7 февраля в 23:19. Как выяснилось, огонь охватил одноэтажный частном доме в поселке Горностаевка. Когда на место прибыли спасатели, пламя уже бушевало внутри дома и перекинулся на кровлю. Уже сегодня в 00:35 спасателям удалось локализовать пожар, а в 4:55 его ликвидировали на площади 110 квадратных метров.

"На пожаре погибли двое детей: 7-летняя девочка и 4-летний мальчик", – рассказали в ГСЧС и отметили, что все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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