Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Херсонской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Сегодня, 14:06

Пламя охватило 30 "квадратов" здания

Фото: Pixabay
В Херсонской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Другие регионы Пламя охватило 30 «квадратов» здания

В Херсонской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Тело погибшего нашли спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 00:20. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Парковой в селе Григорьевка. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать в 01:03, а в 04:40 его ликвидировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

"Во время ликвидации пожара пожарными обнаружен погибший 53-летний хозяин", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, мужчина, погибший, жилой дом, Херсонская область

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсонской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Нежином горела свалка

Вчера, 20:24

Пожар возник отдельными очагами на площади около 7 га (общая площадь 15 га)

В Одессе вспыхнула квартира в жилом доме: погиб мужчина

Вчера, 15:26

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Донецкой области пожар унес жизнь мужчины

Вчера, 09:45

Причину пожара устанавливают специалисты

Мощный пожар под Киевом: склад с экипировкой для ВСУ тушили всю ночь

Вчера, 09:10

На ликвидацию пожара на складе "Темп-2000" у спасателей ушло практически 11 часов

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Юлия Савичева объяснила, почему не общается с Максимом Фадеевым

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото

Известное лекарство от давления признали опасным для сердца

Прекращение выплат пенсий переселенцам становится более массовым

Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

Бывший соперник Кличко и будущий Джошуа забил своего оппонента
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Сорвавшаяся свадьба и другие неизвестные факты из жизни Миронова

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Сати Казановой стало стыдно за родителей