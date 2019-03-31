В Херсонской области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина
Пламя охватило 30 "квадратов" здания
В Херсонской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Тело погибшего нашли спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 00:20. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Парковой в селе Григорьевка. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать в 01:03, а в 04:40 его ликвидировали. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
"Во время ликвидации пожара пожарными обнаружен погибший 53-летний хозяин", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.
Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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