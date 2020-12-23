В Херсонской области выпал первый снег (фото)

В городе Геническе Херсонской области сегодня, 23 декабря, выпал первый снег.

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Фото заснеженного города опубликовал сайт Херсон Типичный.

"Первым городом в Херсонской области, куда пришла настоящая зима со снегом, стал курортный Геническ", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А прежнюю обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

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Также напомним, Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.

Кроме того, в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

Мы писали, что дорожники готовы к тому, чтобы удерживать в надлежащем порядке автомобильные дороги Украины в зимний период. В Госагентстве автомобильных дорог уверяют, что песка и соли хватит на полторы зимы.

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