В Херсонской области взорвался грузовик ВСУ, перевозивший боеприпасы (фото)

Взрывы прогремели, когда в машине вспыхнул пожар

В Херсонской области загорелся военный грузовик, перевозивший боеприпасы – огонь не удалось своевременно потушить и пожар привел к детонации снарядов.

Следователи управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боеприпасов или другого воинского имущества.

По предварительной информации, инцидент произошел 16 апреля, около 12 часов, во время движения военной техники к месту дислокации.

За рулем военного "КрАЗа" находился военнослужащий ВСУ, а в кузове было большое количество боеприпасов.

К счастью, обошлось без пострадавших среди мирного населения или военнослужащих. Следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

Напомним, ранее под Киевом, в поселке Володарка обнаружили мощную взрывчатку – гексоген, которая имеет высокую удельную энергию и скорость детонации.

Также мы сообщали, что на Прикарпатье военнослужащего ВСУ поймали на продаже оружия и боеприпасов.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.

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