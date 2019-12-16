В Херсонской области задержали антиукраинских интернет-пропагандистов: подробности

Мужчинам теперь грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: СБУ

В Херсонской области сотрудники службы безопасности Украины разоблачили двух интернет-агитаторов, которые в российской соцсети призывали к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, жители Херсона и области "работали" еще с начала войны на Донбассе. Мужчины оказались администраторами антиукраинской группы. Там под фейковыми именами они размещали материалы с российских ресурсов и публикации с сепаратистских сайтов "ЛНР" и "ДНР".

В этих материалах они оправдывали деятельность террористов, агрессивную политику России, в том числе аннексию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны. Также они призывали к изменению государственной границы Украины.

Реклама

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

А в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

в

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама