В Херсонской области задержали браконьера с уловом на 345 тысяч гривен

Креветок и крабов выпустили в море, а сети для лова изъяли

Фото: Нацполиция

В Херсонской области полицейские задержали мужчину, который занимался незаконным выловом креветок и крабов. Сумма улова составляет 345 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По информации ведомства, в Скадовском районе на территории Черноморского биосферного заповедника вблизи острова Джарылгач местный житель осуществлял вылов живых водных биоресурсов незаконными орудиями лова. В ходе осмотра полицейские изъяли у мужчины креветку стоимостью 195 тысяч гривен и несколько сетей с краснокнижными крабами на сумму 150 тысяч гривен.

Отмечается, что живой улов отпустили в естественную среду обитания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом". Правонарушителю может грозить ограничение свободы на срок до трех лет.

В мероприятиях были задействованы подразделения полиции на воде из Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Одесской областей.

Напомним, в погоне за рыбой браконьеры расставляют на Днестровском водохранилище запрещенные сети. Журналисты "Сегодня" вместе с инспекторами искали тайники злоумышленников и вытаскивали сети из воды.

Кроме этого, в Черноморском биосферном заповеднике, расположенном под Одессой, задержали дерзких браконьеров – с помощью рыбацких сеток, прямо возле здания охраны, они успели наловить креветки на сумму почти 300 тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Херсонской области задержали браконьера с уловом на 345 тысяч гривен". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"