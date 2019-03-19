В Херсонской области задержали браконьеров с уловом на 80 тысяч гривен

У задержанных изъяли весь улов и сети

В Херсонской области задержали браконьеров с уловом на 80 тысяч гривен 2019-03-19T12:44:00+02:00 Другие регионы У задержанных изъяли весь улов и сети

На побережье Каркинитского залива Черного моря, возле поселка Хорлы, пограничники задержали двоих мужчин, которые вели незаконный вылов рыбы и креветки, используя запрещенные орудия лова.

Как сообщили в Госпогранслужбе, с помощью восьми сетей браконьеры выловили более 25 тысяч креветок, а также более двух тысяч бычков и атерины, чем нанесли государству ущерб на более чем 80 тысяч гривен.

Обнаруженные орудия лова и выловленную рыбу и креветок пограничники передали представителям рыбоохраны, а также сообщили сотрудникам Национальной полиции об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области на месте преступления задержали браконьеров, причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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